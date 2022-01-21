Girne Belediyesi İki İşletmeyi Mühürledi

Girne Belediyesi işyeri denetlemelerinde iki işletmeye kapatma, 3 işletmeye de para cezası verdi

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 24 Aralık 2021 – 20 Ocak 2022 arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından 106 işletmede yapılan denetimlerde iki işletme mühürlendi. Sağlık karnesi yükümlüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlenen işletmelerden CMR Çiğ Köfte ile hijyen koşulları yetersiz bulunduğundan mühürlenen İstanbul Börek, eksiklerini giderdikten sonra faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verildiği.

PCR/ Antijen Testi ve maske zorunluluğu kurallarına uymayan 2 cafe-restaurant işletmesi ve bir berber işletmesine toplam 14 bin 910 TL para cezası kesildi, 29 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 3 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı.

GÜNGÖRDÜ: ÖNCELİKLİAMACIMIZ TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında “Pandeminin başından beridir Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

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21/01/2022 16:27