Girne Belediyesi ile ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İle Girne Belediyesi Arasında, Girne Belediyesi’ne Ait Sosyal Alanları Kullanım İzni İçin Protokol İmzaları Atıldı.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, iş birliği protokolünün Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2 Nisan 2021- 2 Nisan 2022 tarihleri arasında belediyeye ait oda tiyatrosu binasında bulunan kapalı küçük anfi tiyatro, 4 adet Tenis sahası,1 adet Basketbol sahası, Girne Sanat Galerisini ve Anfi Tiyatroyu 15 gün önceden bildirmek şartı ile kullanabileceği yönünde olduğu bildirildi. Yapılan işbirliği protokolüne Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada;

“Girne’deki üniversitelerin kente çeşitli katkıları olmaktadır. Son zamanlarda da ARUCAD bizim için önemli, sanat yönü ağır basan, bu çerçevede kente farklı noktadan değer katan bir kuruluşumuz bir üniversitemizdir. Böyle bir işbirliği için üniversiteye teşekkür ederim ve bu işbirliğinin artarak gelişeceğine olan inancımın tam olduğunu belirtirim.

“Hep birlikte daha güzel günlerde buluşacağız”

Tüm Dünya tehlikeli bir salgınla karşı karşıyadır. Bu salgını da en iyi şekilde atlatacağız. Yeter ki bilim insanlarının söylediği yollardan işlerimize devam edelim, onların gösterdiği yolun dışına çıkmayalım. Tekrardan teşekkür ederim sağlıklı günlerde buluşacağımızı öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle ARUCAD Üniversitesi ile beraber çok güzel işler yapacağımızın tekrardan altını çizerim” dedi.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın;

“Amacımız Girne Kent Merkezinde üniversitemizi genişleterek bölgenin gelişimine katkı koymaktır. Şehrimize sanat ve tasarım açısından yapabileceğimiz tüm katkıları yapabilmek için çalışıyoruz. Belediyemizle yaptığımız işbirliği programları bizim için çok önemlidir. Belediyenin ciddi yatırım yaptığı sosyal ve kültürel tesislerin kullanımını bizimle paylaştığı için Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ve ekibine teşekkürlerimi sunarım ”dedi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi; “ Öncelikle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çok teşekkür etmek istiyorum. ARUCAD olarak kurulmuş olduğumuz günden beri kentle iç içe olmak en önemli vizyonlarımızdan birisiydi. Sayın Başkanın da sıcak davranışlarıyla biz bunu gerçekleştirdiğimizi hissediyoruz ve sanatçılarımızla, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle Girne kentiyle iç içe olurken aynı zamanda da belediyemizle de birçok projenin gerçekleşmesi adına birlikte çalışıyoruz” dedi.

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14/04/2021 15:53