Girne Belediyesi ile Final Üniversitesi tarafından düzenlenecek İngilizce Kursu için seviye tespit sınavı yapıldı

Katılımcı 40 kadının kurs ücretlerinin yarısı Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından karşılanacak.

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17/02/2022

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Girne Belediyesi ile Final Üniversitesi tarafından düzenlenecek İngilizce Kursu için seviye tespit sınavı yapıldı

Girne Belediyesi ile Final Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce kursuna katılacaklar için seviye tespit sınavı yapıldı.  

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün Uluslararası Final Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan sınav neticesinde  21 Şubat-27 Nisan  tarihleri arasında düzenlenecek kurs için 114 kişi kayıt yaptırdı.

Katılımcı 40 kadının kurs ücretlerinin yarısı Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından karşılanacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, kursun Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yapılan üçüncü İngilizce kursu olduğunu belirtti ve kurslara katılım gösteren tüm kursiyerlere başarılar diledi.

17/02/2022 11:50
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TAGS: Girne Belediyesi, kurs, gikad, Final Üniversitesi
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