Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı

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11/09/2023

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Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı

 Girne Belediyesi’nin kanalizasyon hatlarında bakım ve temizlik çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne’de yağmur suyu drenaj hatlarından sonra kanalizasyon hatlarında da bakım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Girne Belediyesi, zaman içerisinde farklı nedenlerle tıkanan ve yağışlar sonrası kentte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına kanalizasyon ve menfezlerin periyodik temizlik ve bakımını yapıyor. Bu kapsamda, Girne genelinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Girne Belediyesi’ne bağlı kanalizasyon ekipleri, Öğr. Kubilay Çaydamlı Caddesi, Erenler Sokak, İstanbul Sokak, Bengi Sokak ve Mücahitler Caddesi’ndeki kanalizasyon hatlarında çalışmalarını sürdürüyor.

11/09/2023 15:13
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TAGS: Girne Belediyesi, kanalizasyon, haber
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