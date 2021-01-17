Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na 100 fidan dikti

ads
17/01/2021

ads
Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na 100 fidan dikti

Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na çoğunluğu zeytin fidanı olan 100 fidan dikti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere bir nefes imkanı sağlamak hedefindeyiz. Ağaçlandırma çalışmalarının yoğun bir katılım ile gerçekleşmesi, doğaya ve çevreye gösterilen duyarlılığı bir kez daha gözler önüne sermiştir ”dedi.

Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken farkındalık yarattıklarını da dile getirdi.

17/01/2021 12:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na 100 fidan dikti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.