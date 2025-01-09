Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro konserleri başlıyor
YAYIN TARİHİ:
09/01/2025
Şef Yılmaz Taner yönetiminde düzenlenecek Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro konserleri sanatseverlerle buluşuyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konserlerin ilki 24 Ocak Cuma günü saat 19.00’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.
İkinci konser ise 31 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak.
Açıklamada, ücretsiz olacak konserlere tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.
YAYIN TARİHİ: