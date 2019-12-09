Girne Belediyesi Oda Orkestrası Konser Verecek

Girne Belediyesi'nin düzenlediği sonbahar ve kış dönemi kültür-sanat etkinlikleri 10 Aralık akşamı Girne Belediyesi Oda Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. 

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09/12/2019
HK

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Girne Belediyesi Oda Orkestrası Konser Verecek

Girne Belediyesi'nin düzenlediği sonbahar ve kış dönemi kültür-sanat etkinlikleri 10 Aralık akşamı Girne Belediyesi Oda Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. 

Girne Belediye Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak. 

Etkinliklerde ayrıca 13 Aralık’ta Dünya Çocuklarına Mektuplar isimli söyleşi ve 17 Aralık’ta Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konseri ücretsiz gerçekleştirilecek. 

09/12/2019 13:23
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TAGS: Girne Belediyesi, konser, haber, kıbrıs, Girne Belediyesi Oda Orkestrası
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