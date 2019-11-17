Girne Belediyesi Oda Orkestrası müzik derslerine başlıyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda verilecek müzik dersleri kapsamında, “Entstrüman dersleri” ve “Çocuk Korosu” için kayıtlar başladı.

Girne Belediyesi Oda Orkestrası üyeleri tarafından Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda verilecek müzik dersleri kapsamında, “Entstrüman dersleri ve Çocuk Korosu” için kayıt alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaş sınırı olmayan ve 45 dakika ile sınırlanan enstrüman dersleri, hafta içi 16:00-20:00, Cumartesi günleri ise 10:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çocuk Korosu çalışmaları ise Cuma günleri 17:30-19:30 saatleri arasında yapılacak.

Enstrüman dersleri; Çello-Pop Gitar Ali Demirörs, Keman-Piyano Nejla Egemen ve Halide Kızılyürek, Viyola Turgay Örses, Flüt Mine Ellidört ve Kontrabas-Piyano Cemre Seziner tarafından verilecek.

Cemre Seziner ve Halide Kızılyürek aynı zamanda Çocuk Korosunda da görev yapacak.

Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 19 numaralı telefon hattından 147 tuşlanarak Kültür İşleri Birimi’nden, 0548 851 15 30 numaralı telefondan ve girnebelediyesiodaorkestrası@gmail.com elektronik posta adresinden alınabilir.

17/11/2019 13:51