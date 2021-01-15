Girne Belediyesi okulları dezenfekte etti

Girne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bölge devlet okulları dezenfekte ettiğini açıkladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sağlık bölümü ekipleri sınıfları, öğretmen odaları ve diğer kapalı alanları “hava dezenfeksiyonu ve sisleme” yöntemiyle dezenfekte etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, okullarda görülmeye başlayan bulaş nedeniyle ara verilen eğitim dönemi başlamadan toplum sağlığını korumak hedefiyle ilaçlama yaptıklarını belirtti.

Tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan dezenfektanların kullanıldığını kaydeden Güngördü, bu uygulamaların insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



15/01/2021 13:07