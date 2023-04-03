Girne Belediyesi okuma etkinliği düzenledi

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03/04/2023

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Girne Belediyesi okuma etkinliği düzenledi

Girne Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde, Doğa Parkı Proje Alanı’nda, doğa-kitap/kahve-müzik etkinliği düzenledi.

Çocuklar ve yetişkinler için Yaratıcı Masal Atölyesi, ücretsiz kitap değişimi, kitap bağışı gibi etkinliklerinin de yer aldığı organizasyon iki gün boyunca 10:00 ve 17:00 saatleri arasında yapıldı. Organizasyon süresince Master Roaster tarafından kurulan kahve standı, gün boyu ziyaretçilere kahve keyfi yaşattı.

03/04/2023 15:54
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TAGS: Girne Belediyesi, okuma etkinliği
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