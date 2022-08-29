Girne Belediyesi Ozanköy Pekmez Festivali sona erdi

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığının, Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.

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29/08/2022

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Girne Belediyesi Ozanköy Pekmez Festivali sona erdi

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığının, Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.

 

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen üç günlük Ozanköy Pekmez Festivalinde pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik yer aldı.

 

Pekmez ve şira da yapılan festivalde,  dün pekmezli tatlılar yarışması düzenlendi, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel “Pekmezin sağlığımıza faydaları” konulu sunum yaptı.

29/08/2022 14:09
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TAGS: kıbrıs, kktc, ozanköy festivali
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