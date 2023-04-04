Girne Belediyesi personeli deprem eğitimi aldı

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04/04/2023

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Girne Belediyesi personeli deprem eğitimi aldı

 Girne Belediyesi personeli, “Deprem ve Tahliye” eğitim seminerine katıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından verilen iki etaplık eğitimin ilk ayağı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Girne Belediyesi iş birliğindeki eğitim semineri, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Memurları Hakan Özdenyağ, Burak Yiğit ve Halil Yıldız’ın verdiği eğitim semineri, yaklaşık bir saat sürdü.

Teori ve uygulama olarak iki etapta tamamlanacak eğitimin ikinci etabı olan uygulama kısmı, ilerleyen günlerde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılacak.

04/04/2023 15:09
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TAGS: Girne Belediyesi
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