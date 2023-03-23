Girne Belediyesi risk sıralama çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi kent genelinde riskli olarak adlandırılabilecek binaların tespiti adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bina risk sıralama çalışmaları kapsamında Belediye Mühendisleri ve gönüllü mühendislerden oluşturulan ekipler, Girne Belediyesi’ne yapılan konuyla ilgili başvuruları değerlendiriyor. Oluşturulan gönüllü mühendis ekibinde; İnşaat Mühendisleri Özer Seyitali, Adil Öztunç, Salih Göksaran, Hasan Dinçer, Havva Yetkili ve Mehmet Üçok yer alıyor.

HAZIRLANAN RAPORLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekiplerin günde ortalama yedi binanın denetimini gerçekleştirdiği açıklanırken, yapılan denetimler sonucunda oluşturulacak olan raporların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi. Yapılacak değerlendirme sonucunda nasıl bir yol haritası izleneceği yönünde hareket planının belirleneceğine yer verilen açıklamada, ilk kontrollerin inceleme kapsamında yapıldığına yer verildi.

Risk sıralama çalışmalarında yer almak isteyen gönüllü mühendislerin, Girne Belediyesi’ne başvurarak, oluşturulan ekiplere dahil olabilecekleri belirtildi.

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23/03/2023 11:29