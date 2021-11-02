Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ARUCAD İş Birliğinde İki Atölye Çalışması Yapıyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye çalışmaları kapsamında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde Cam Sanatı Atölyesi ve Kâğıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal İşler Şubesi’nin kış dönemi yetişkinler için hazırladığı 10 farklı atölyelerden ikisinin ARUCAD iş birliğinde yapılacağı, iki hafta sürecek atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 392 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

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02/11/2021 14:21