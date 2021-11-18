Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Geleceğin Dansçıları Yetişiyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin her yaş ve kişiye uygun hazırladığı atölye ve kurs programı kapsamında, 7-13 yaş arası çocukların katılımıyla dans eğitmeni Bahar Hacımehmet eşliğinde dans derslerine başlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, üç ay sürecek kurs programına katılan çocuklar, derslerinde gösterdiği performansla tam not aldı.

Sosyalleşme, birlikte öğrenme, takım olma ve müzik eşliğinde dans etmenin keyfine varan çocuklar ve aileleri derslerden memnuniyet duydu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada Sosyal Yaşam Merkezi kurs programıyla ilgili bilgi almak için 0392 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

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18/11/2021 12:42