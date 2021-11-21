Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde Sabun Atölyesi Yapıldı
21/11/2021
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde devam eden atölye programı kapsamında, Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi işbirliğinde “sabun atölyesi” gerçekleştirildi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Cemaliye Baflıgil eğitmenliğinde düzenlenen sabun atölyesinde, zeytin yağından sabun yapımı konusunda bilgi alan katılımcılar, atölyede kendi sabunlarını yapma fırsatı buldu.
Yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyeye, “Girne Belediyesi Çocuk Meclisi”nden çocuklar da katılarak, sabun üretimi hakkında bilgiler aldı.
Atölyeler ve kurs programı hakkında bilgi almak isteyeler 0392 815 15 08 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ne ulaşabilir.