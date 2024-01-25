Girne Belediyesi, Şubat tatili süresince öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenliyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi, Şubat tatili süresince öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenliyor. 6 - 11 yaş gruplarına düzenlenecek olan kurslar, 3 - 4 ve 10 - 11 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre ücretsiz olacak kurs ve etkinlikler 20 kişi ile sınırlı olacağı ve katılım için son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu açıklandı.

Ziya Rızkı Caddesi Eski Girne Belediye Binası’nda gerçekleşecek olan etkinliklere çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşların 0392 815 15 08 ve 0539 112 63 63 numaralarını aramaları gerekmektedir.

KURS VE ETKİNLİKLER

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre kurs ve etkinlik konuları şu şekildedir: Takı tasarım atölyesi, seramik atölyesi, linol baskı atölyesi, kitap ayracı boyama atölyesi, mandala atölyesi, kumbara boyama atölyesi, saksını boya çiçeğini ek atölye çalışması, resim ve el işi etkinliği, masal ve drama atölyesi. Kurs ve etkinliklerin olduğu son gün olan 11 Şubat’ta ise etkinlikler, çocuk partisi ile son bulacak.