Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “Kadın” ile Devam Ediyor

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri, “Kadın” isimli oyunla devam edecek.

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09/03/2020
HK

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Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “Kadın” ile Devam Ediyor
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Girne Belediyesi Tiyatro Günleri, “Kadın” isimli oyunla devam edecek.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre  Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönettiği “Kadın” isimli oyun yarın ve perşembe günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
 
Oyunun biletleri  20 TL karşılığında Girne Belediyesinden   (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

Girne Tiyatro Günleri’nde  24 Mart’ta “Memurin Faslı”, 26 Mart’ta ise “Deli” isimli oyunlar sahneye konacak.

09/03/2020 17:28
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TAGS: Girne Belediyesi, Tiyatro Günleri, kadın, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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