Girne Belediyesi Tiyatro Günleri yeni oyunlarla devam ediyor

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 – 2024 sezonuna dört farklı oyunla devam ediyor.

Aralık ayı boyunca sahnelenecek “Mozart ve Salieri”, “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”, “8 Kadın”, “Kar Kraliçesi” isimli oyunlar Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergilenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarından verilen bilgiye göre, aralık ayı boyunca devam edecek oyunlardan “Mozart ve Salieri” 1 Aralık Cuma saat 20.30’da, “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” 8-15-22 Aralık tarihlerinde saat 20.30’da, “8 Kadın” oyunu 17 Aralık Pazar saat 17.00’de ve “Kar Kraliçesi” oyunu ise 23-24 Aralık tarihlerinde saat 15.00’de tiyatro severlerle buluşacak.

Ooyunların bilet fiyatları; Türkçe oyunlarda 150, Rusça oyunlarda ise 300 TL olarak açıklandı. Oyun günleri kapıdan bilet satışının da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, dileyenlerin online olarak, www.kibrisbiletcim.com sitesinden bilet temin edebileceği ve oyunlar için rezervasyon yapılmayacağı kaydedildi.