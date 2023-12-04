Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 26. yılını kutlamak üzere "25 Yılın 25 Şarkısı" adlı konserinin ilkini dün akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda verdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şef İhsan Gürel yönetimindeki topluluk, geçen 25 yıl içerisinde seslendirdiği şarkılardan en beğenilen 25 eseri özel bir konserle müzikseverlerle buluşturdu.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 25. yılını geride bıraktığı bu özel günde, repertuarlarından seçtikleri en özel 25 şarkıyı sahneye taşıdı.

-Bu akşamki konser için davetiyeler Girne Belediyesi’nden temin edilebilir

Pazar günü gerçekleşen ilk gecenin ardından ikinci gecesi de bu akşam saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

Etkinliğe katılmak isteyen müzikseverlerin davetiyeleri, Girne Belediyesi’nden temin edilebileceği açıklandı.

Konserle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların 0392 650 01 00 (dahili 1555) nolu telefona başvurabileceği kaydedildi.