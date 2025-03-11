Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan iki konser
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 6 ve 7 Nisan’da Girne’de konser verecek.
YAYIN TARİHİ:
11/03/2025
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 6 ve 7 Nisan’da Girne’de konser verecek.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, "Hüzün" isimli iki konser, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef İhsan Gürel’in yönetiminde sahne alacak. Konserler saat 20.00’de başlayacak, etkinlik davetiyeleri Girne Belediyesi Danışma Birimi’nden temin edilebilir.
YAYIN TARİHİ: