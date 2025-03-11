Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan iki konser

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 6 ve 7 Nisan’da Girne’de konser verecek.

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11/03/2025

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan iki konser

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 6 ve 7 Nisan’da Girne’de konser verecek.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, "Hüzün" isimli iki konser, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. 

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef İhsan Gürel’in yönetiminde sahne alacak. Konserler saat 20.00’de başlayacak, etkinlik davetiyeleri Girne Belediyesi Danışma Birimi’nden temin edilebilir.

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TAGS: haber, kıbrıs
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