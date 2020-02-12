Girne Belediyesi yarıyıl şenlikleri ritim atölyesiyle son bulacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenlikler kapsamındaki son etkinlik olan ritim atölyesi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Sanat Galerisi'nde yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kısa bir süre önce Girne'de çocuk Meclisi kurulduğunu belirterek, kent yaşamında çocukların kendilerini ifade etme ortamı bulmasının öneminin altını çizdi.

12/02/2020 17:20