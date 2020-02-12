Girne Belediyesi yarıyıl şenlikleri ritim atölyesiyle son bulacak
Girne Belediyesi atölye ile ilgili açıklama yaptı
12/02/2020
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Girne Belediyesi yarıyıl şenlikleri ritim atölyesiyle son bulacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenlikler kapsamındaki son etkinlik olan ritim atölyesi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Sanat Galerisi'nde yapılacak.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kısa bir süre önce Girne'de çocuk Meclisi kurulduğunu belirterek, kent yaşamında çocukların kendilerini ifade etme ortamı bulmasının öneminin altını çizdi.