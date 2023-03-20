Girne Belediyesi Yaşlılar Haftası nedeniyle bu akşam konser düzenliyor

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM), “İkinci Bahar Programı” kapsamında “Yaşlılar Haftası” nedeniyle bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda konser düzenliyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi TSM’nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çerçevesindeki konseri saat 20.00’de başlayacak.

Türk bestekâr ve ses sanatçısı Arif Sami Toker bestelerinin seslendirileceği konsere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

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20/03/2023 10:26