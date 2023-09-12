Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor

ads ads ads ads
12/09/2023

ads
Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi hudutlarındaki tüm devlet okullarında temizlik işleri, programlandığı şekilde devam ederken, okul önlerindeki yaya geçitleri de yeniden boyanarak öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, Girne Belediyesi hudutlarındaki devlet dairelerinin otopark ve bahçe alanlarında da temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, bu alanların temiz ve düzenli tutulmasına özen göstererek şehrin genel estetiğine katkı sağlıyor.

12/09/2023 14:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Girne Belediyesi, eğitim - öğretim yılı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.