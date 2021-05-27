Girne Belediyesi 'Zeytin Karikatürleri' internet sayfasını takipçilerine açtı

Girne Belediyesi internet sayfasını güncelleyerek karikatür severlerin izlenimine sundu.

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27/05/2021

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Girne Belediyesi 'Zeytin Karikatürleri' internet sayfasını takipçilerine açtı

Girne Belediyesi’nin, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde her yıl Zeytin Festivali kapsamında düzenlediği “Zeytin Karikatürleri” yarışmasıyla ilgili internet sayfasını güncelleyerek karikatür severlerin izlenimine sundu.

Yeni veriler ile güncellenen sayfada yarışmaya katılım şartları, yarışmanın tarihçesi, başlangıçtan bugüne ödül kazanan karikatürler, yarışmada jüri üyeliği yapmış tüm sanatçıların demeç ve röportajları yer alıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek yarışmaya, 30 Haziran’a kadar eser kabul edilecek. Yarışma şartlarına, https://zeytinkarikaturleri.com sayfasındaki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

27/05/2021 16:42
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TAGS: girne belediyesi, internet, zeytin karikatürleri, haberkıbrı,
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