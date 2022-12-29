Girne Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Murat Şenkul, bugün Girne Belediyesi Yeni Hizmet binasında gerçekleşen törenle, görevi Nidai Güngördü ’den devraldı.

Devir teslim törenine, CTP Girne İlçe Başkanı Milletvekili Ongun Talat, Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediyesi eski başkanı Sümer Aygın ve yeni dönemde göreve seçilen belediye meclisi üyeleri katıldı.

Devir teslim döneminde konuşan Girne Belediyesi eski belediye başkanı Nidai Güngördü, yerel seçim ve propaganda sürecinin Girne’de son derece olgun ve demokratik bir ortamda geçtiğini, kentte hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk halkının bu konudaki gelenek göreneğinin ne kadar iyi noktada olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Girne belediye Başkanlığına seçilen Murat Şenkul’a, yeni belediye meclisi üyeleri, muhtar ve azalara başarılar dileyen Nidai Güngördü, ülkede ve kentte güzle işler yapacaklarına inanç belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, seçimin ardından Pazartesi günü Nidai Güngördü ile bir araya geldiklerini dile getirerek, devir teslimde, belediyede gergin bir hava yaşanmamasında Güngördü nün çok büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

Belediye başkanları görevlerini devretse de, belediye personelinin her zaman işlerinin başında olacağını vurgulayarak, personelden herhangi bir endişe yaşamamalarını isteyen Şenkul, belediyede sadece yönetsel değişikliğe gideceklerini söyledi.

Göreve seçilen belediye meclis üyeleri, muhtar ve azaları kutlayarak, birlikte Girne ‘de güzel işler yapacaklarını dile getiren Şenkul, Güngördü nün 8 buçuk yılda yaptığı işleri daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Bu bir bayrak yarışıdır, başkan, belediye meclisi ve kent halkıyla birlikte, bayrağı aldığımız yerden daha ileriye taşımak için uğraşacağız ”diyen Şenkul, Girne Belediyesine başkanlık yapan tüm isimlerin tecrübe, tavsiye ve bilgi birikimlerinden faydalanacaklarını vurguladı.

Girne Belediye binasının herkesin evi olduğunu ve kapısının her zaman tüm başkanlara açık olduğunu vurgulayan Şenkul, seçim sürecinde yaşanan demokratik kültürü 4 yıllık görev süreci içerisinde de yaşatmayı ve kentte herkesin birbiriyle barışık olmasını istediklerini belirtti.

Girne doğumlu ilk belediye başkanı olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Girne’de başlayan yeni dönemde hedeflerinin kenti ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Şenkul, yeni dönemde Girne’nin belediye yönetimi ve halk tarafından daha fazla sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Görevi süresince halka kapılarının her zaman açık olacağını dile getiren Şenkul, Güngördü nün hayata geçirdiği Alo 185 hattını genişleterek Girne halkının hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü ye hizmetleri için teşekkür eden Şenkul, bundan sonraki yaşamında, sağlık ve mutluluk diledi.

Devir teslim töreni sonunda, Girne Belediyesi yeni başkanı Murat Şenkul, eski başkan Nidai Güngördü ’ye teşekkür plaketi sundu.

Devir teslim töreninin ardından eski başkan Nidai Güngördü, belediye çalışanlarıyla vedalaşarak, hizmet binasından ayrıldı.

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29/12/2022 11:59