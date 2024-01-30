Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor

Girne Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde, perşembe günü tüm vatandaşlara açık kan bağış kampanyası yapılacak.

“Bir damla kan hayat kurtarır” sloganıyla Girne Belediyesi’nden yapılan duyuruda, kampanyanın saat 10.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılacağı kaydedildi.

Duyuruda, kan bağışında bulunmak isteyenlerin Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Sosyal İşler Şube Amirliği’ne gidip, kan bağışında bulunabileceği belirtildi.