Girne Belediyesi'nde Karakum plajı yol konuşuldu

Girne Belediyesi’nin, ikinci meclis toplantısında belediye komisyonları ve komitelerin oluşturulması ve Karakum Plajı’nın yol çalışmaları görüşüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclis üyeleri ve idari kadro katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Belediyeler Birliği Meclis Üyelerinin oluşturulması, Toplu İş Sözleşmesi üyelerinin oluşturulması, Atama ve Sınav Komisyonunun oluşturulması, Trafik Komisyonu’nun oluşturulması, Sokak ve Cadde Komisyonu’nun oluşturulması, Kent Estetik Kurulu Komitesi’nin oluşturulması, Sosyal Yardım Komitesi’nin oluşturulması, Spor Komitesi’nin oluşturulması, Kent Müzesi Projesi Çalışmalarında Görev Alan Komite Üyeleri’nin oluşturulması, Belpaz Ltd. Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması, Sağlık Komitesi’nin Oluşturulması, Eğitim Komitesi’nin oluşturulması, Turizm Komitesi’nin oluşturulması konuları ele alındı.

-Karakum Plajı yol çalışması

Karakum Plajı’nın tekrardan halka kazandırılması adına çalışma başlatma konusunun da gündeme getirildiği meclis toplantısında, bu noktada atılacak ilk adımların ele alındığı bildirildi.

Bölgede bulunan mal sahipleri ile istişare içerisinde adımlar atılacağının altının çizildiği toplantıda, ilk aşamada sahil yolu üzerine yoğunlaşılacağı vurgulandı.

Yol çalışması projesi hakkında yapılan çalışma sonucunda Girne Kaymakamlığı’na bir talepte bulunulduğu belirtilen toplantıda, haritalar ve yol güzergahı konusunda da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile temas halinde bir sürecin başlatılacağı kaydedildi.

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10/01/2023 14:52