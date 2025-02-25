Girne Belediyesi'nden çocuklara yönelik felsefe atölyesi

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 2025 yılı yeni dönem kursları kapsamında "Çocuklarla Felsefe Atölyesi" etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitmen Ayşe Nur Özgen tarafından verilecek ve farklı yaş gruplarına yönelik planlanan atölye çalışmaları, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Binası) gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmaları 18 Mart'ta; 6-9 yaş grubu için 14.00-15.00, 10-13 yaş grubu için ise 15.30-16.30 saatlerinde, 19 Mart'ta ise, 3-5 yaş grubu için 14.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Kayıt ve detaylı bilgi için 0548 899 26 09 numaralı telefon aranabilecek.