Girne Belediyesi'nden duyuru!

Girne Belediyesi yaşanan sel felaketiyle ilgili duyuru yaptı.

İşte Girne Belediyesinin açıklaması...

Girne Belediyesi ekipleri, kriz masasına gelen ihbarlar neticesinde Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma Teşkilatı, polis, itfaiye, su dairesi ve elektrik kurumu ekipleriyle birlikte sorunlu noktalara müdahale ediyor.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Girne’de ortalama metrekareye 128 kilo yağmur yağdı.

Olağanüstü yağışlar nedeniyle özellikle Doğanköy Deresi’nden kaynaklı kentin doğusunda su taşkınları yaşandı. Aşırı yağışlar ve su taşkınlardan ötürü bazı oteller etkilendi. Kurtuluş Caddesi’nde yolda meydana gelen hasar nedeniyle Beylerbeyi trafik ışıkları ile Doğanköy girişi trafiğe kapatıldı.

Özel şirketlerin de katkıda bulunduğu çalışmalarda, kriz masası paydaşlarıyla birlikte belediye çalışanları ve iş araçlarıyla yağışlar nedeniyle etkilenen bölgelere, araçlara ve vatandaşa müdahale edildi.

Ciklos mevkiinde hayatını kaybeden gençlerin yaslı ailerine sabırlar dileriz.

Yağışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi için Girne Belediyesi kriz masası 0533 851 76 66, 0533 825 01 04, 0533 870 20 18 ve Girne Belediyesi sınırları içindeyken Alo 185’i arayabilirsiniz.