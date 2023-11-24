Girne Belediyesi’nden emekli öğretmenlere ziyaret…

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24/11/2023

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Girne Belediyesi’nden emekli öğretmenlere ziyaret…


Girne Belediyesi yönetimi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Asbaşkanı Haşim Yücel, Başkan Danışmanı Mustafa İlgen ve Sosyal İşler Şube Personeli, öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette hazırlanan çiçek ve hediyeler emekli öğretmenlere takdim edildi. Girne Belediyesi Asbaşkanı Haşim Yücel, öğretmenlerin toplumda çok önemli bir rol oynadığına ve bu özel günün anlamını vurgu yaparak, tüm öğretmenlere teşekkür etti.

24/11/2023 12:45
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TAGS: haber, kıbrıs
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