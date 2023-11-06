Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı

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06/11/2023

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Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı

Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin düzenlediği “Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Oyun Atölyesi” başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2-4 yaş arası çocuklara yönelik olarak, haftada bir gün, Sanat Eğitmeni ve Öğretim Görevlisi Nevin Halis eğitmenliğinde yapılan atölye; resim, drama, taklit ve oyun yoluyla çocukların duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sanat malzemelerini araç olarak kullanarak çocuğun gelişimine katkı koymak ve temel sanat eğitimiyle duygusal gelişimi destekleyici oyun terapi teknikleri ile deneyimsel öğrenme yöntemlerini bir araya getiren atölye, cuma günleri saat 10:00-11:00 arasında yapılıyor.

Aylık ücreti 500 TL olarak açıklanan atölye hakkında bilgi almak isteyenlerin 0533 879 42 42’nolu telefona başvurabilecekleri belirtildi.

06/11/2023 11:28
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TAGS: Girne Belediyesi, sanat ve oyun atölyesi
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