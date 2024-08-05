Girne Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinlik programı devam ediyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 8-13 yaş çocuklar için düzenlediği yaz tatili etkinlik programı Ağustos ayında da devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler Personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasındaki Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralı telefonlara başvuru yapılabilecek.

Etkinlik programları şöyle:

“10 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00-12.00 “Kendi Maskeni Tasarla”, saat 12.00-13.00 “Toka Atölyesi”, saat 13.00 – 14.30“Yaratıcı Sanat Atölyesi”, 11 Ağustos Pazar günü saat 9.30-11.30 “Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi”, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00-12.00 “Magnet Atölyesi”, saat 12.00-13.00 “Tatlı Atölyesi”, saat 13.00-14.30 “Yaratıcı Sanat Atölyesi”; 18 Ağustos Pazar günü saat 9.30-11.30 “Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi”; 24 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00-12.00 “Çerçeveni Yarat Atölyesi”, saat 12.00-13.00 “Yaratıcı Sanat Atölyesi”, saat 13.00-14.30 “Takı Tasarım Atölyesi”; 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00-12.00 “5-8 Yaş Survivor Yarışması” ve saat 13.00-15.00 “9-13 Yaş Survivor Yarışması.”