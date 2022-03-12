Girne Belediyesi’nin 'Kadrajımdan Girne' isimli fotoğraf yarışması sonuçlandı

Girne Belediyesi bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Kadrajımdan Girne” fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, yarışmada, Girne ve Girne Belediyesine bağlı yerleşim yerleri içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi ve turistik mekânlar, şehir dokusu ve yaşamı gibi unsurlar yer aldı.

Yarışma Dijital (Sayısal) olmak üzere tek kategoride gerçekleştirildi. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada (tek kategoride) değerlendirildi.

Yarışmada, jüri üyesi olarak, ARUCAD Üniversitesi Sanat Fakültesi Dekanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Onat, ARUCAD Üniversitesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Altın Oran Fotoğraf Derneği 2. Başkanı Ertuğrul Korkutmaz, Yücel Fotoğrafçılık Kurucu Üyesi Yücel Onurlu ve Girne Fotoğraf Derneği Başkanı Erkan Çelikeri görev üstlendi.

Bu çerçevede Girne Belediyesi yeni hizmet binası toplantı odasında 9-10 Mart tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında, Girne Belediyesi 1.Fotoğraf Yarışması’nda derece ve mansiyon alan eserler şu şekilde belirlendi:

FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

1.’lik Ödülü (5.000 TL) Kazanan Eser (4143449 rumuzuyla Osman Kartal) “Girne Limanı”

2.’lik Ödülü ( 3.000TL) Kazanan Eser (1905055 rumuzuyla Mehmet Gökyiğit) “Harbour at Night”

3.’lük Ödülü (2.000 TL) Kazanan Eser (1076319 rumuzuyla Tevfik Ulual) “Liman Girişi”

MANSİYONLAR

1 (1300013 rumuzuyla ulaş Sönmez) “Bellapais’in Kuşları”

2 (Jüpiter rumuzuyla Batuhan Oruç) “Sakinlik”

3 (4143449 rumuzuyla Osman Kartal) “Kedi”

Ayrıca, jüri üyeleri tarafından 42 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü.

Yarışmaya 42 fotoğraf sanatçısı 280 fotoğrafla katılım gösterirken, ödüller ilerleyen günlerde düzenlenecek törenle sanatçılara takdim edilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beri kültür ve sanat alanında çok önemli işlere imza attıklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini dile getirdi.

Güngördü, ilk kez bir fotoğraf yarışması gerçekleştirdiklerini belirterek, uzun zamandır planlanan bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katılan tüm yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkür etti.

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12/03/2022 16:27