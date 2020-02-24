Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri 'Kondela'nın Sessizliği'oyunuyla devam edecek
Etkinlik, 3 Mart’ta ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.
24/02/2020
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Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart’ta ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.
Tiyatro Günleri Etkinlikleri’nin Mart Ayı programı şöyle; 5 Mart ''Buzlar Çözülmeden'', 10-12 Mart ''Kadın'' , 24 Mart ''Memurin Faslı'', 26 Mart ''Deli''.
20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor.