Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri 'Kondela'nın Sessizliği'oyunuyla devam edecek

Etkinlik, 3 Mart’ta ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.

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24/02/2020

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Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri 'Kondela'nın Sessizliği'oyunuyla devam edecek

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart’ta ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.
Tiyatro Günleri Etkinlikleri’nin Mart Ayı programı şöyle; 5 Mart ''Buzlar Çözülmeden'', 10-12 Mart  ''Kadın'' , 24 Mart ''Memurin Faslı'', 26 Mart ''Deli''. 
20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden   (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor. 

24/02/2020 16:46
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TAGS: Girne Belediyesi’nin, HABER, KIBRIS, Tiyatro, Günleri, ’Kondela’nın, Sessizliği’, oyunuyla, devam, edecek
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