Girne Belediyesi’nin Yardımları Elazığ’daki Depremzedelere Ulaştı

Girne Belediyesi’nin gönderdiği 200 battaniye Türk Kızılayı tarafından Elazığ’daki depremzedelere dağıtıldı.

ads
03/02/2020
HK

ads
ads
Girne Belediyesi’nin Yardımları Elazığ’daki Depremzedelere Ulaştı

Girne Belediyesi’nin gönderdiği 200 battaniye Türk Kızılayı tarafından Elazığ’daki depremzedelere dağıtıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,konuyla ilgili yazılı açıklamasında Girneliler ve belediye meclis üyeleri adına Elazığ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıslı Türklerin, savaşı yaşadığını, göçmen olduğunu, zor günler gördüğünü kaydeden Güngördü, “Bu soğuk kış gününde bir felaketle evsiz kalan kardeşlerimize karşı duyarsız kalamazdık. Bir nebze de olsa yanlarında olabilmek istedik” dedi.

03/02/2020 11:58
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, Girne Belediyesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.