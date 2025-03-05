Girne Belediyesi’nin yeni dönem kursları başlıyor
05/03/2025
Girne Belediyesi’nin yeni dönem kursları başlıyor.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, yazılı bir açıklamayla 2025 yılı için yeni dönem kurslarını duyurdu.
-Çocuklarla felsefe atölyesi
Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan felsefe atölyesi, 18 Mart’ta başlayacak. Ayşe Nur Özgen'in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölye, 3-5 yaş, 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarına yönelik olacak.
Kurslar, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için 0548 899 26 09 numaralı telefon aranabilir.
-Pilates kursu
Sağlıklı yaşam ve fiziksel gelişim için pilates kursu, Burçin Emingil'in eğitmenliğinde salı ve perşembe günleri 17.30 - 18.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde düzenlenecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan yapılabilir.
-Temel biçki dikiş kursu
Yasemin Güngör'ün eğitmenliğinde düzenlenecek temel biçki dikiş kursu, salı günleri 09.00 - 11.00 ve perşembe günleri 14.00 - 16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.
-Koza patchwork kursu
Meltem Çelikeri'nin eğitmenliğinde düzenlenecek koza patchwork kursu, pazartesi günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.
-Arjantin tango kursu
İsmail Kırmızı ve Sialka Can'ın eğitmenliğinde düzenlenecek Arjantin tango kursu, salı ve perşembe günleri 19.00 - 20.00 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.
-Partnerli salsa & bachata kursu
Diba Turgut'un eğitmenliğinde düzenlenecek partnerli salsa & bachata kursu, çarşamba günleri 19.30 – 20.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan yapılabilir.
-Kafkas halk dansları kursu
Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek Kafkas halk dansları kursu, cumartesi günleri 16.00 - 17.00 saatleri arasında çocuklar (7-12 yaş) ve 18.00 - 20.00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.
-Zeybek halk dansları kursu
Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek zeybek halk dansları kursu, cumartesi günleri 17.00 - 18.00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.