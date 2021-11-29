Girne-Boğaz yolunda temizlik etkinliği yapıldı

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29/11/2021

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Girne-Boğaz yolunda temizlik etkinliği yapıldı

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi işbirliğinde bu sabah Girne - Boğaz yolunda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Girne İyilik Gönüllüleri, Temiz Ada Grubu ve Girne Polis Müdürlüğü destek verdi.

Düzenlenen etkinliklerin temel amacının, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek olduğu belirtilerek, vatandaşların atıklarını çevreye değil çöp bidonlarına atmaları konusuna dikkat çekildi.

Açıklamada çevre bilincinin geliştirilmesine dair yürütülen bu tür çevre etkinlikleri Dairenin organizasyonunda diğer kurum ve kuruluşlardan destek alınarak devam edeceği belirtildi.

29/11/2021 11:20
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TAGS: Girne, Boğaz yolu, çevre, temizlik
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