Girne Bölgesi İlkokullar Arası Resim Yarışması sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Projesi” çerçevesinde farkındalık artırma amacıyla düzenlenen Girne Bölgesi İlkokullar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 16 Kasım tarihinde son başvuruların yapıldığı yarışmaya; 23 Nisan İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Doğa International Koleji, Dr. Suat Günsel Koleji, Girne Amerikan Koleji, English School of Kyrenia okullarından katılım oldu.

“Atık Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Prensipleri” teması (her iki kategori için) aynı olarak belirlenen yarışma kategorileri (Kategori 1: İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıflar, Kategori 2: İlkokul 4. ve 5. Sınıflar) olarak belirlenmişti.

Yarışma Jürisinde; Şenol Özdevrim (Ressam - Öğretim Üyesi), Özlem Ekinci (Ressam - Öğretim Üyesi), Kemal Behcet Caymaz (Ressam-Öğretmen-Yazar) görev üstlenirken, yarışmaya 7 bölge ilkokulunda eğitim gören öğrenciler 1. kategoride 122, 2. kategoride ise 97 olmak üzere toplamda 219 öğrenci ve eseri katıldı.

Geçtiğimiz gün Girne Belediyesi yeni hizmet binası komisyon odasında gerçekleştirilen jüri değerlendirme toplantısı sonrasında belirlenen öğrenciler yarışmada derece ve ödül aldı.

Kategori 1 İlkokul 1.2.3. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Yağmur Aydın - Doğa International Koleji /2 A (Bisiklet ödülü)

Yarışma İkincisi: Damelya Syzdykova - Doğa International Koleji / 3 D (Kol Saati ödülü)

Yarışma Üçüncüsü: Ayla Fadıl - Doğa International Koleji / 2 A 500 TL’lik (Kırtasiye Çeki ödülü)

Girne Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü: Karen Yaman Dr. Suat Günsel İlkokulu 2/D Resim – Sanat Malzemesi ödülü

Kategori 2 İlkokul 4. ve 5. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Milana Salieva - English School Of Kyrenia / 4 P (Bisiklet Ödülü)

Yarışma İkincisi: Sümeyye Can - 23 Nisan İlkokulu / 4 Beyaz (Kol Saati Ödülü)

Yarışma Üçüncüsü: Saadia Ahmet - Şht Hasan Cafer İlkokulu 5/ C (500 TL’lik Kırtasiye Çeki)

Girne Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü: Sergei Lukianov English School Of Kyrenia Resim-Sanat Malzemesi ödülü.

Yarışma değerlendirme sonuçlarına göre 45 çocuğun eseri de sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada resimleriyle sergileme alan öğrenciler şöyle:

Güneş Tez, Melisa Akın, Destan Korkmaz, Nisa Bük, Aylin Zerman, Aysel Kumbaracı, Deniz Oruç, Peri Ekingen, Zeynep Ünal, Alvina Sakarya, Emine Gül, Mira Parmaksız,Milan Esenboğa, Mehmet Şevki Karapaşa, Masal Bürge, Karen Yaman , Evren Aydın, Aren Tatlıcıoğlu, Ada Lina Özgür, Ancelina Nikita, Arya Yanaray, Bade Yurtman , Esma Nur, Ada Mehmet, Dilan Seyhan, İbrahim Ahmed, Hasan Ellidört, Ela Kaplan , Melek Nisa Öz, İkra Akşahin , Elvan Gül, Elay Üçkum ,Kaya Berk, Timur Kuveki, Melek Naz, Kamila Sulpieva, Ayıza Masood, Vera Yaşansal, Maria Lysykh, Duru Ilıcan, Danylo Vorobiov, Almedina Nugieva, Sergei Lukianov, Mira Töre ve Sofya Altıntaş.

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21/11/2022 17:04