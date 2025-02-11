Girne bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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11/02/2025

Girne bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

 Girne’de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması ve bakım-onarım nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesintiden “Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı,  K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit çemberi” etkilenecek.

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TAGS: elektrik kesintisi
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