Girne bölgesinde telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak

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18/10/2022

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Girne bölgesinde telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak

Girne Bölgesinde telefon hatlarında bu akşam  yapılacak çalışmalar nedeniyle  00:00 - 02:00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve bağlı Polis Karakollarının mevcut telefon hatları ile, 155 Polis İmdat ve Alo 199 İtfaiye hatları devre dışı kalacaktır.

Çalışmalar süresince, Girne Polis Müdürlüğü Santralı ve Bölge Karakollarına ulaşmak için aşağıdaki numaraların kullanılması önemle rica olunur. 
Girne Polis Müdürlüğü Santralı  
0548 811 5000, 

Girne İtfaiye Şubesi 
0548 811 5504,

Lapta Polis Karakolu 
0548 811 5754

Çamlıbel Polis Karakolu 
0548 811 5774

Esentepe Polis Karakolu
0548 811 5764

Boğaz Polis Karakolu 
0548 811 5784

18/10/2022 19:52
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TAGS: Girne bölgesinde telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak
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