Girne bölgesinde telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak
18/10/2022
Girne Bölgesinde telefon hatlarında bu akşam yapılacak çalışmalar nedeniyle 00:00 - 02:00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve bağlı Polis Karakollarının mevcut telefon hatları ile, 155 Polis İmdat ve Alo 199 İtfaiye hatları devre dışı kalacaktır.
Çalışmalar süresince, Girne Polis Müdürlüğü Santralı ve Bölge Karakollarına ulaşmak için aşağıdaki numaraların kullanılması önemle rica olunur.
Girne Polis Müdürlüğü Santralı
0548 811 5000,
Girne İtfaiye Şubesi
0548 811 5504,
Lapta Polis Karakolu
0548 811 5754
Çamlıbel Polis Karakolu
0548 811 5774
Esentepe Polis Karakolu
0548 811 5764
Boğaz Polis Karakolu
0548 811 5784