Girne, Çatalköy ve Gazimağusa'da Dikkatsizlik Sonucu Üç Ayrı Trafik Kazası

Girne, Çatalköy ve Gazimağusa'da dikkatsizlik sonucu üç ayrı yrafik kazası meydana geldi.

Girne ve Çatalköy bölgelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, iki kişi yaralanırken; Gazimağusa'da ise alkol testini reddeden bir sürücü tutuklandı.



Girne’de trafik kazası… 1 yaralı

Girne’de dün 12.30 sıralarında Şehit Özdemir Özocak Sokak’ta, Özkan Konca (E-67) yönetimindeki PN 629 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kaldırımda yürüyen ve kaldırım üzerinde bulunan çöp konteyneri nedeniyle yola giren yaya Filiz Gümüşburun’a (K-62) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Gümüşburun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Kolan Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle tedaviye alındı.

-Çatalköy’de trafik kazası … 1 yaralı

Çatalköy’de dün 16.30 sıralarında Düzkaya Caddesi’nde, Mehmet Kurtman (E-45), yönetimindeki NP 749 plakalı motosikletle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Kurtman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

-Alkol testi yaptırmayı reddeden sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün gece 02.00 sıralarında İbrahim Hasan Caddesi’nde, Umut Bey (E-26), yönetimindeki NK 745 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra kaza yerinde durmayarak ayrıldı.

Kazanın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü Gazimağusa’da tespit edildi, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.