Girne Çevre Yolunda korkutan kaza, 1 tutuklu

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03/02/2022

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Girne Çevre Yolunda korkutan kaza, 1 tutuklu

Girne Alsancak çevre yolunda bu sabaha karşı meydana gelen kazada araç sürücüsü tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza saat 03:05 raddelerinde, Girne Alsancak çevre yolu 0-1 kilometreleri üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki M. K. A.  aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce beton su kanalına ardından bariyerlere ve taş duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan M. K. A Girne Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı. 

Polis soruşturması sürüyor

03/02/2022 09:09
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