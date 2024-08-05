Girne çevre yolunda trafik ışıkları tehlike saçmaya devam ediyor

Girne çevre yolunda yer alan trafik ışıkları tehlike saçmaya devam ediyor.

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05/08/2024

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Girne çevre yolunda trafik ışıkları tehlike saçmaya devam ediyor

Girne çevre yolunda yer alan trafik ışıkları tehlike saçmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl, yanlış yanan ışıklar nedeniyle Mehmet Gürtunç hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen onca sürede sistemsizlik ve yanlış uygulamalar devam ediyor.

Bu sabah Zeytinlik ayrımında çekilen bu videoda da görüldüğü gibi, vatandaş önce yeşille hareket ediyor, aradan 2 saniye geçer geçmez hemen kırmızı yanıyor.

Bu tabloda, sürücüler diğer şeritlerden gelen araçların önüne atılıyor.

05/08/2024 14:39
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