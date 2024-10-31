Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: Bir yaralı, bir tutuklu

Girne-Değirmenlik ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 02.20’de meydana gelen kazada, Hüseyin Ümit Kuruovalı (E-41), 106 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YR 132 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Taş Ocakları mevkiinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir metre derinliğindeki refüj içerisinde ilerleyerek taş duvara çarpıp durdu.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Takhmına Shamılevna Togomraeva (K-20), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan YR 132 plakalı araç sürücüsü Kuruovalı, tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.