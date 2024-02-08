Girne-Değirmenlik anayolunda otobüs ve araç çarpıştı

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde bir otobüs ile araç dün çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rıasat Ali (E-46) yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüs araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan bir şantiyeye doğru dönüşe geçen Asiye Cingöz (K-42) yönetimindeki SP 823 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Açıklamada, Cingöz’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.