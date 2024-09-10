Girne-Değirmenlik Anayolu’nda Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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10/09/2024

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Girne-Değirmenlik Anayolu’nda Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne-Değirmenlik ana yolunun gölet mevkii yakınlarında, bir kamyonla kamyonet aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bölgeye ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

10/09/2024 15:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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