Girne-Değirmenlik Dağyolunda araç geçen kamyon sürücüsü rapor edildi...

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde seyreden beton mikseri kamyon araç sürücüsünün, tehlikeli mahalde önünde seyreden araçları geçerek tehlike yaratması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Tehlikeli mahalde araç geçerek, 17.10.2024 tarihli A.E. 871/2024 sayılı emirnameye riayet etmeyen

söz konusu kamyon araç sürücüsü Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek 8087,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

Bilindiği üzere, 17.10.2024 tarihli emirname ile (A.E.871/2024) Karayolları Dairesi Müdürü tarafından, Girne - Değirmenlik Anayolunu kullanacak kamyonlar ile tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüslerin yol boyunca, yolun her iki yönünde bulunan araçları geçmeleri (yolun sağ şeridini kullanmalarını) yasaklamıştı.