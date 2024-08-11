Girne-Değirmenlik yolunda iki araç çarpıştı!

Girne-Değirmenlik yolunda tehlikeli dönüş yapan bir araç sürücü, karşı istikametten gelen aracın önünü tıkaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.

Girne-Değirmenlik ana yolunun 7-8 kilometreleri arasında bugün 15.50 raddelerinde, Girne istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Kaan Kandemir yönetimindeki YE 858 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden yolun sağında bulunan Alevkayası yoluna dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelen 41 yaşındaki Hatice Dalliod yönetimindeki JP 221 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.