Girne-Değirmenlik yolunda korkutan kaza!

Girne-Değirmenlik anayolunda bugün bir TIR ile bir kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza,

“01.11.2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolu 3-4 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Demirhan’da sakin Hüsnü Can (E-47) yönetimindeki TLK 180 plakalı Daf marka birleştirilen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Girne’de sakin Faroog Ahmad (E-42) yönetimindeki SB 545 plakalı Volvo marka kamyonun sağ arka kısmına aracının sol ön kısmını çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan TLK 180 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır.”

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01/11/2022 22:29